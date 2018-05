Armistitiu in razboiul comercial cu SUA: China reduce taxele pentru importurile auto

Potrivit surselor, Consiliul de Stat, Cabinetul chinez, a decis sa reduca taxele pentru importurile de autoturisme de la nivelul actual de 25%, nivel la care a stationat timp de mai mult de un deceniu.Bloomberg sustine ca reducerea taxelor pentru importurile de autoturisme vine ca urmare a unui armistitiu convenit de oficialii americani si chinezi in incercarea de a evita un razboi comercial.Chiar daca unii analisti spun ca reducerea taxelor este o concesiune facuta administratiei Trump si o veste buna pentru producatorii americani precum Tesla Inc. si Ford Motor Co., de aceasta masura vor profita si producatorii europeni si cei asiatici precum Daimler AG si Toyota.In special producatorii de automobile premium vor resimti efectele reducerii taxelor pentru importurile de autoturisme pentru ca acestia se bazeaza mai putin pe productia realizata in China. De exemplu, Lexus, o marca de lux din grupul Toyota, este singurul producator japonez de automobile premium care nu produce, si nici nu are de gand sa produca, automobile in China.Constructorii straini solicita de mai mult timp un acces mai liber pe piata auto din China, cea mai mare piata auto din lume.Producatorii auto straini nu pot construi direct vehicule in China, fiind obligati sa infiinteze companii mixte impreuna cu partenerii locali.In luna aprilie a acestui an, autoritatile chineze au dezvaluit un calendar pentru a permite constructorilor straini sa detina mai putin de 50% din actiunile societatilor mixte pe care le au cu constructorii chinezi.