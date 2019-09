Boeing isi face planuri: China va avea nevoie de 8.090 de aeronave, in valoare de 1.300 miliarde de dolari

Cea mai recenta estimare a Boeing pentru perioada 2008 - 2038 este cu 5,2% mai ridicata decat prognoza de anul trecut a grupului american - aproximativ 7.690 de avioane.De asemenea, China va avea nevoie de servicii comerciale in valoare de aproximativ miliarde de dolari pentru flota sa aviatica, a previzionat producatorul american de avioane.Aceste estimari arata sporirea importantei pietei din China pentru Boeing, in pofida provocarilor cu care se confrunta compania de pe urma escaladarii tensiunilor comerciale dintre primele economii mondiale si a problemelor legate de flota sa de aeronave 737 MAX.Avionul Boeing 737 MAX, dat in exploatare in mai 2017, a cunoscut in mai putin de sase luni doua accidente mortale. Desi investigatiile sunt inca in desfasurare, este suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor menit sa impiedice intrarea avionului in picaj, denumit MCAS (Manoeuvering Characteristics Augmentation System).Acest sistem a fost conceput special pentru modelul Boeing 737 MAX pentru a preveni o anomalie aerodinamica creata de motoarele mai grele si cu un diametru mai mare fata de cele ale precedentelor generatii de Boeing 737. Aceasta anomalie poate pune avionul intr-un unghi de urcare, ceea ce poate antrena apoi un picaj. Pentru a preveni acest picaj, sistemul MCAS reorienteaza avionul intr-un unghi de coborare pentru ca aparatul sa poata recupera viteza.