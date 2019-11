British Steel va fi preluat de chinezi pentru 70 de milioane de lire sterline

De asemenea, Guvernul de la Londra va sprijini acordul prin acordarea de garantii de credit si alte forme de sprijin financiar.In mai, British Steel a fost plasat in lichidare judiciara, punand in pericol 5.000 de locuri de munca la uzinele din Scunthorpe si Teesside si amenintand alte 20.000 pe lantul de aprovizionare. Cele doua unitati sunt responsabile pentru o treime din productia britanica de otel.Desi Jingye Group a promis sa majoreze productia, a avertizat totodata ca ar putea fi necesare reduceri de costuri.Jingye, infiintata in 1994, are 23.500 de angajati, produce otel, dar are si afaceri in industria hoteliera, chimica, turism si sectorul imobiliar.Conform Financial Times, firma chineza va majora productia la Scunthorpe, de la 2,5 milioane de tone anual, la peste trei milioane de tone.