Bursele din China reactioneaza pozitiv la vestea ca autoritatile ar putea renunta la limitarea numarului de copii dintr-o familie

Titlurile Shanghai Aiyingshi, care are un lant de magazine unde vinde produse pentru bebelusi, si ale Xiamen Yanjan New Material, care produce materiale pentru scutece, au urcat cu aproximativ 10%, transmite BBC.Bloomberg a informat ca autoritatile din China analizeaza impactul eliminarii politicii care limiteaza marimea familiei, introdusa in 1979 cand, pentru a limita cresterea populatiei, a fost introdusa "politica copilului unic'.Incepand cu anul 2013, cuplurile cu un singur copil au primit dreptul de a avea un al doilea. Aceasta oportunitate a fost oferita tuturor cuplurilor incepand cu 1 ianuarie 2016.In China, rata de fertilitate este una din cele mai scazute din lume, sub nivelul necesar pentru a evita imbatranirea populatiei. Pana in 2050, mai mult de un sfert din populatie va avea peste 50 de ani.