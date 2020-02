Cat de expusi suntem la coronavirus? Eurostat: 1,75 milioane de europeni au calatorit in China, in 2018

Calatoriile in China au reprezentat aproape 2% din numarul total al calatoriilor efectuate in afara UE in 2018.Numarul calatoriilor din UE in China variaza semnificativ de la an la an. In 2018, s-a inregistrat un avans de peste 36% comparativ cu anul anterior, in 2017 s-a inregistrat un declin de 21%, iar in 2016 o crestere cu 50%.In 2018, aproximativ jumatate (48%) dintre calatoriile efectuate de rezidentii UE in China au fost in scopuri profesionale, iar restul din motive personale, in special pentru vacante (35% din total) sau pentru vizitarea prietenilor si a rudelor (15%).De asemenea, in 2018, 47% din numarul calatoriilor cetatenilor UE spre China au avut loc in perioada februarie-mai, iar martie si aprilie au fost lunile cu cel mai mare numar de calatorii, fiecare din cele doua luni reprezentand 14% din totalul inregistrat in 2018.UE este o destinatie importanta pentru turistii chinezi, iar vizitatorii din statul asiatic sunt importanti pentru sectorul turistic din multe parti ale blocului comunitar.In 2018, hotelurile si alte facilitati de cazare din UE au inregistrat aproape 22 milioane de nopti petrecute de turistii din China, un avans de 7% fata de 2017 si de aproape cinci ori mai mult decat in urma cu zece ani.In 2018, principalele destinatii pentru turistii chinezi care au calatorit in UE au fost: Italia (5,3 milioane de nopti), Franta (patru milioane de nopti), Germania (trei milioane de nopti) si Spania (2,5 milioane de nopti).