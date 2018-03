China ameninta cu masuri daca Trump nu retrage noile taxe vamale impuse

Ministerul chinez al Comertului a avertizat, intr-un comunicat, ca va lua masuri impotriva taxelor de 25% aplicate de SUA la importurile de otel si de 10% la cele de aluminiu, taxe ce vor afecta toate tarile care vand in State, cu exceptia, pentru moment, a Canadei si Mexicului.", a afirmat directorul Departamentului de investigatii comerciale al Ministerului Comertului, Wang Hejun.Presedintele american, Donald Trump, a explicat ca, prin introducerea acestor taxe, incearca sa protejeze industria otelului si pe cea a aluminiului, "vitale pentru securitatea nationala".In opinia lui Wang, acest argument este "nejustificat" si se opune ordinii comerciale a Organizatiei Mondiale a Comertului si, de aceea, a reiterat "opozitia ferma a Chinei fata de aceste masuri care vor avea un impact grav" la nivel international.La randul sau, Asociatia Fierului si Otelului din China (CISA) si-a manifestat vineri opozitia fata de noile taxe, care "violeaza normele OMC si perturba ordinea comerciala internationala"."Cu aceasta scuza privind protejarea industriei siderurgice nationale, SUA introduce protectionismului comercial", a criticat CISA masurile, intr-un comunicat, solicitand, totodata, autoritatilor chineze sa raspunda imediat cu masuri pentru importurile din SUA.Asociatia avertizeaza ca noile masuri americane aduc prejudicii industriei siderurgice la nivel mondial, dar si SUA, in special consumatorilor de produse din otel.Protectionismul a reprezentat una dintre promisiunile lui Trump din campania electorala si, prin impunerea acestor noi taxe, se deschide poarta spre "un previzibil razboi comercial" cu alte tari si organizatii, insa presedintele american a sustinut, in ultimele zile, ca aceste batalii "sunt bune si usor de castigat".