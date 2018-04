China ameninta SUA, in razboiul comercial: Vom merge pana la capat!

Guvernul de la Beijing, care intotdeauna a facut apel la dialog pentru a evita un conflict comercial cu Washingtonul ce ar putea afecta economia internationala, a avertizat ca va lua noi masuri - fara a detalia care sunt acelea- pentru a face fata conflictului initiat de SUA, relateaza agentia EFE."Daca SUA insista cu comportamentul sau de protectionism comercial, ignorand opozitia Chinei si comunitatea internationala, China va merge pana la capat cu orice pret si va contracara dur", a precizat Ministerul chinez al Comertului intr-un comunicat.Acesta este un raspuns la anuntul de joi a lui Trump, care a spus ca analizeaza impunerea unor tarife vamale de 100 miliarde de dolari Chinei, suplimentar fata de cele de 50 de miliarde deja anuntate pentru sute de produse chinezesti, ca raspuns la taxele pe care gigantul asiatic le-a impus SUA saptamana aceasta."Referitor la declaratia SUA, nu doar ca ascultam ce spune, dar vom urmari si actiunile sale", au adaugat autoritatile din China, care au reiterat ca nu doresc un razboi comercial la scara larga, dar nici nu se tem de acesta.In ultimele zile, Beijingul si Washingtonul si-au lansat provocari si amenintari aproape zilnic, la care au raspuns cu noi transe de taxe pentru importurile provenind din cele doua tari.China, care este a doilea partener comercial al SUA, a anuntat luni impunerea de taxe pentru 128 de produse americane, ca raspuns la tarifele vamale pe care Trump le-a anuntat luna trecuta pentru importurile de otel si aluminiu din China, in valoare totala de 50 miliarde de dolari.Marti, Biroul pentru politici comerciale al SUA (USTR) a raspuns cu o lista care include 1.300 de produse din China. Cateva ore mai tarziu, China a anuntat impunerea de noi taxe de 25% pentru 106 produse importate din SUA, printre care soia, porumb, carne de vita, suc de portocale, tutun, automobile si diferite tipuri de avioane, in valoare totala de 50 miliarde de dolari.In plus, Guvernul chinez a inaintat, joi, o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului impotriva SUA pentru taxele impuse importurilor din China, motivand ca acestea sunt incompatibile cu Acordul General pentru Tarife si Comert (GAAT).Escaladarea tensiunilor are loc cu cateva zile inainte de Forumul de la Boao, din China, de duminica, denumit "Davosul asiatic", o intalnire a liderilor economici si politici la care vor participa presedintele Chinei, Xi Jinping, directorul general al Fondului Monetar International, Christine Lagarde, si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, printre altii.La editia din acest an se va acorda o atentie speciala procesului de reforma si deschidere economica din China, dar, inevitabil, teama declansarii unui razboi economic intre primele doua mari puteri economice va fi prezenta pe ordinea de zi.