China anunta reduceri de taxe de 298 de miliarde de dolari pentru a stimula cresterea economiei

Oficialul a deschis lucrarile Congresului National al Poporului (parlamentul chinez), care se reuneste in sesiune plenara anuala timp de doua saptamani.Li Keqiang a anuntat ca PIB-ul Chinei ar urma sa inregistreze o crestere mai lenta anul acesta, de 6% - 6,5%, fata de o expansiune de 6,5% previzionata in 2018. Economia chineza este afectata de razboiul comercial cu SUA, de incetinirea economiei mondiale si de atenuarea cererii pe plan intern.Pentru a stimula economia, autoritatile vor adopta masuri de relaxare fiscala si vor acorda reduceri de taxe in valoare de aproape doua miliarde de yuani (298 miliarde de dolari), a afirmat premierul chinez. Acesta a adaugat ca vor fi majorate cheltuielile in infrastructura si va creste accesul firmelor straine la piata chineza.TVA pentru transporturi si constructii va fi redus de la 10% la 9%, iar pentru industrie de la 16% la 13%, a anuntat Li Keqiang.Economia Chinei a inregistrat o performanta sub asteptari in 2018, cu o crestere anuala de 6,6%, dupa un avans de 6,8% in 2017, arata datele publicate recent de Biroul National de Statistica. Este cel mai lent ritm de crestere din 1990 si vine pe fondul atenuarii cererii pe plan intern si al efectelor razboiului comercial cu SUA.Oficialii de la Beijing s-au angajat sa stimuleze consumul prin subventii la diverse achizitii, de la masini la electrocasnice. Dar veniturile disponibile se reduc, iar datoriile gospodariilor sunt in crestere.