China aproba importul de carne de pasare din SUA

Conform anuntului autoritatilor de la Beijing, vor fi permise importurile de pasari vii, a precizat Li Jinghui, de la Asociatia Comerciantilor de Carne de Pasare din China.De noua reglementare vor beneficia inclusiv companiile Aviagen si Cobb-Vantress Inc, ambele cu sediul in SUA, lideri mondiali in cresterea pasarilor de carne si de reproducere.Comertul cu carne de pasare si produse din carne de pasare fusese interzis de China din 2015, din cauza epidemiei de gripa aviara din SUA. In noiembrie 2019, China a aprobat importul de produse din carne de pasare, ca o concesie facuta autoritatilor de la Washington, inaintea finalizarii unui acord comercial limitat.China a produs anul trecut 22 de milioane de tone de carne de pasare, cu 12% mai mult fata de 2018, pe fondul reducerii efectivelor de porcine, din cauza pestei porcine africane.