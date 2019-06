China promite 30 de reactoare nucleare tarilor care vor face parte din noul Drum al Matasii

China, cea mai mare putere comerciala a lumii, a anuntat in 2013 o noua initiativa denumita "O centura, un drum", destinata crearii unuisi consolidarii schimburilor comerciale intre Asia, Rusia si Europa. China a promis ca va aloca 126 miliarde de dolari pentru aceasta strategie, in principal sub forma de investitii in infrastructura.Wang Shoujun, membru in comitetul CPPCC, a declarat miercuri delegatilor ca R.P China trebuie sa profite la maximum de oportunitatile oferite de initiativa "O centura, un drum" pentru a oferi mai mult sprijin financiar si politic sectorului sau nuclear."Promovarea energiei nucleare a devenit o strategie de stat, iar exporturile nucleare vor ajuta la optimizarea exporturilor noastre si ne vor permite sa eliberam capacitati interne de productie", a spus Wang Shoujun intr-un document publicat pe pagina de internet a CPPCC.Wang Shoujun, care este si fost presedinte al companiei China National Nuclear Corp (CNNC), a apreciat ca proiectele nucleare in tarile implicate in strategia "O centura, un drum" ar putea aduce firmelor chineze pana la 1.000 de miliarde de yuani (197 miliarde dolari) pana in 2030, potrivit unei versiuni mai detaliate a discursului sau publicate de portalul chinez de stiri BJX.com.cn.Potrivit lui Wang Shoujun, 41 de state de implicate in strategia "O centura, un drum" au deja programe in domeniul energiei nucleare sau intentioneaza sa elaboreze astfel de programe, iar China trebuie sa isi asigure o cota de piata de 20% pentru a crea cinci milioane de noi locuri de munca in acest sector.China este in mijlocul unui program national de constructie de reactoare nucleare si spera ca acest program ii va permite sa isi promoveze designul si tehnologiile peste hotare, in special reactoarele de generatia a treia. Insa ritmul constructiei de noi reactoare a incetinit in ultima perioada ca urmare a unor probleme tehnologice si a intarzierilor intampinate in unele proiecte.Potrivit portalului BJX.com.cn, Wang Shoujun ar fi apreciat ca in prezent exista o problema de supracapacitati de productie in randul firmelor chineze insa este posibil ca in urmatorii doi ani piata interna de echipamente nucleare sa ajunga la peste 48 de miliarde yuani, fara a preciza care este valoarea actuala.In Romania, la inceputul lunii mai, oficialii Ministerului Energiei si cei ai companiei chineze CGN au semnat acordul investitorilor pentru proiectul reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda.Ministrul Energiei, Anton Anton a precizat ca anul acesta va fi semnat si un acord intre Guvernul Romaniei si cel chinez si, daca toate lucrurile merg bine, lucrarile propriu-zise vor incepe peste doi-trei ani.Compania de proiect va realiza un nou studiu de fezabilitate. Cel vechi, realizat de Ernst and Young in 2012, arata ca investitia necesara pentru cele doua noi reactoare este de 6,45 miliarde de euro. Reactoarele 3 si 4 vor avea, cumulat, o putere de 1.400 de MW si vor dubla capacitatea centralei de la Cernavoda.La inceputul acestei luni, secretarul de stat in Ministerul Energiei, Doru Visan, a declarat ca, in cazul in care acordul cu compania chineza CGN pentru dezvoltarea reactoarelor 3 si 4 nu va fi finalizat, compania Nuclearelectrica are in calcul un scenariu de dezvoltare a unei unitati nucleare la Cernavoda.