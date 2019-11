China deschide in ritm alert termocentrale pe carbune, cand alte tari le inchid din cauza poluarii uriase

In plus, Global Energy Monitor sustine ca, in prezent, in China sunt in constructie alte termocentrale pe baza de carbune cu o capacitate de 121,3 Gigawati, similara cu productia totala de energie electrica a Frantei, ceea ce va duce capacitatile termocentralelor din China la peste 1.100 de Gigawati.Analistii sustin ca aceasta expansiune a termocentralelor pe carbune in China in ultimii doi ani se datoreaza faptului ca autoritatile locale au aprobat rapid proiecte privind constructia de termocentrale sau reluarea proiectelor suspendate in cadrul eforturilor destinate stimularii cresterii regionale. Comparativ, in restul lumii, capacitatile termocentralelor au scazut cu 8,1 Gigawati in ultimii doi ani."Pentru a indeplini obiectivele stabilite in acordul de la Paris, oamenii de stiinta spun ca la nivel global capacitatile termocentralelor trebuie reduse cu 70% pana in 2030 si sa fie inchise complet inchise pana in 2050. Propunerea Chinei de a continua sa construiasca noi termocentrale pana in 2035 este in contradictie cu necesitatea reducerii emisiilor si pune in pericol obiectivele globale" a declarat Christine Shearer, director la Global Energy Monitor.In prezent, capacitatile termocentralelor pe carbune din China depasesc 1.000 de Gigawati. Global Energy Monitor sustine ca autoritatile de la Beijing trebuie sa inchida peste 40% din termocentralele pe carbune pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera pana la un nivel care sa permita mentinerea cresterii temperaturilor globale sub 2 grade Celsius.Agentia Internationala a Energiei a apreciat saptamana trecuta ca actualele politici energetice mondiale ar putea produce o situatie in care sute de milioane de oameni nu vor avea in continuare acces la electricitate iar emisiile de CO2 ar genera un impact sever asupra schimbarilor climatice.