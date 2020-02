China da asigurari ca e pe deplin capabila sa minimalizeze impactul economic al epidemiei de coronavirus

Impactul epidemiei va fi de scurta durata, iar China este pe deplin capabila sa minimalizeze impactul economic, a dat asigurari acesta.Tot luni, publicatia chineza de stat Guangming Daily a anuntat ca Ministerul de Finante va acorda timp de un an subventii la plata dobanzilor pentru unele firme afectate de extinderea epidemiei cu noul coronavirus.Si Banca Centrala a Chinei (PBOC) a anuntat ca va folosi diverse instrumente de politica monetara pentru a se asigura ca lichiditatea se mentine la un nivel adecvat si a estimat ca impactul economic mai extins al epidemiei cu noul coronavirus in statul asiatic ar trebui sa fie temporar. De asemenea, PBOC a informat ca va reduce in mod corespunzator ratele dobanzilor pentru a sprijini firmele afectate de epidemie.Epidemia va avea un impact temporar, pe termen scurt, asupra pietelor financiare ale tarii, a apreciat Cao Yu, vicepresedintele Autoritatii care reglementeaza sectorul bancar si al asigurarilor din China (CBIRC). El a cerut bancilor sa ofere sprijin companiilor listate printr-o creditare ampla.Produsul Intern Brut al Chinei a inregistrat anul trecut un avans de 6,1%, cel mai slab ritm de crestere din ultimii aproape 30 de ani, pe fondul razboiului comercial cu SUA.