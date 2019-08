China este aproape de lansarea propriei monede digitale

O echipa de cercetare a PBOC a inceput in 2014 sa exploreze posibilitatea lansarii propriei monede digitale pentru a reduce costurile circularii banilor de hartie si pentru a intari controlul oficial al furnizarii de bani. Pana acum autoritatile de la Beijing au publicat putine detalii privind planurile lor.Emiterea monedei digitale se va baza pe un sistem dual in care atat Banca Centrala a Chinei cat si institutiile financiare vor fi emitatori legitimi, a explicat Mu.Acesta a adaugat ca moneda digitala nu va fi dependenta in intregime de tehnologia blockchain deoarece actuala tehnologie blockchain nu va putea gestiona volumele de tranzactii din China.Tehnologia blockchain utilizeaza criptografia pentru a crea un registru digital de date in care sunt incluse tranzactiile utilizatorilor. Practic, este vorba despre un sistem prin care toate tranzactiile sunt arhivate si autentificate in mod public, fara sa mai fie nevoie de un singur detinator al informatiei.Intr-un raport al Bancii Reglementelor Internationale (BIS), publicat recent, se arata ca majoritatea bancilor centrale nu au planuri de emitere a versiunii digitale a monedelor lor, dupa ce studiile privind avantajele criptomonedelor nu au fost convingatoare.Bancile centrale i-au avertizat pe investitorii interesati de criptomonede precum Bitcoin asupra faptului ca acest tip de investitie poate aduce pierderi, mai ales in contextul in care monedele digitale si-au pierdut mult din valoare in ultimele luni.Raportul BIS avertizeaza liderii bancilor centrale sa abordeze cu prudenta ideea de a emite monede digitale bancare centrale (CBDC) . "In acest moment, cele mai multe banci centrale par sa fi terminat de analizat implicatiile lansarii unei monede digitale bancare centrale, dar inca nu sunt convinse ca beneficiile vor prevala asupra costurilor", mentioneaza raportul BIS.Cea mai mare parte a activitatii bancilor centrale in domeniul initierii de monede digitale bancare centrale a fost pana in prezent o activitate "conceptuala", potrivit informatiilor transmise de 63 de banci centrale catre BIS. Cele 63 de banci acopera peste 90% din activitatea economica globala si 80% din populatia planetei. Doar cinci banci centrale au dezvoltat conceptul si au realizat proiecte-pilot pentru monede electronice.Mai mult de 85% din bancile centrale sustin ca este extrem de putin probabil sa emita orice tip de moneda digitala in urmatorii trei ani, se precizeaza in raportul BIS. O singura banca centrala a transmis ca e foarte probabil sa emita o versiune digitala a monedei sale in urmatorii sase ani.Aproape un sfert din bancile centrale chestionate au informat ca detin - sau vor detine foarte curand - capacitatea sa emita moneda digitala, o treime din bancile centrale nu au aceasta capacitate, iar aproximativ 40% nu sunt sigure ca au capacitatea necesara pentru a emite monede digitale. "E improbabil ca banii lichizi sa fie optiunea principala pentru asigurarea necesitatilor de plata ale viitorului. Si totusi, cei mai multi oameni vor fi nevoiti sa astepte pentru a folosi o moneda digitala bancara centrala. Si totusi, bancile centrale depun mari eforturi sa se asigure ca asteptarea va merita", conchide raportul Bancii Reglementelor Internationale.Fondata in anul 1930, Banca Reglementelor Internationale este cea mai veche institutie financiara internationala. BRI este contraparte pentru tranzactiile financiare derulate de bancile centrale. In plus, BRI serveste si ca forum pentru facilitarea schimburilor de opinii intre institutiile de emisiune monetara si drept centru de cercetare economica si monetara. De asemenea, BRI actioneaza, printre altele, si ca agent sau mandatar pentru operatiunile financiare internationale.Presedintele BCE, Mario Draghi, a afirmat anul trecut ca institutia nu intentioneaza sa emita o moneda digitala deoarece tehnologia pentru aceasta este inca nesigura, iar folosirea numerarului se afla la un nivel ridicat in zona euro. BCE este responsabila de emiterea de monede si bancnote pentru cele 19 state membre ale zonei euro. Producerea de monede si bancnote revine bancilor centrale nationale.Proliferarea rapida a criptomonedelor, cum ar fi Bitcoin, a dus la dezbateri aprinse pe plan global daca bancile centrale ar trebui sa-si lanseze propriile monede digitale.Criptomonedele sunt create printr-un proces denumit minerit (mining), care implica utilizarea procesorului dintr-un dispozitiv, pentru a rezolva probleme complicate de matematica, rezultatul acestora generand monede. Utilizatorii pot cumpara monedele de la brokeri, apoi le pot stoca sau cheltui, folosind portofelele criptografice. Cele mai cunoscute exemple de criptomoneda sunt: Bitcoin, Ethereum, Ripple sau Litecoin.