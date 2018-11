China incepe constructia primei sale centrale nucleare plutitoare

Costul estimat al instalatiilor este de circa 14 miliarde yuani (2,031 miliarde dolari, 1,784 miliarde euro).Conform informatiilor citate de Global Times, constructia centralei este "un mare pas pentru garantarea strategiei si securitatii maritime a Chinei".Centrala plutitoare, de care va raspunde Corporatia Nucleara Nationala Chinei (CNNC), va furniza energie "oraselor costiere, insule, platforme in ape adanci si regiuni indepartate".Desi nu s-a specificat in ce zona va opera, planurile de construire a centralei nucleare plutitoare - anuntate in urma cu mai bine de doi ani - au dat nastere la suspiciuni potrivit carora China o va utiliza pentru a aproviziona cu energie insulele artificiale pe care le construieste in apele disputate ale marii Chinei Meridionale.China nu va fi prima tara din lume care va avea o centrala nucleara flotanta, deoarece Rusia a lansat in aprilie "Akademik Lomonosov", care este echipata cu doua reactoare, cu o capacitate totala de 70 MW.Organizatia ecologica Greenpeace si-a exprimat in mod repetat opozitia fata de astfel de initiative, considerand ca sunt "o catastrofa in curs de a se produce".