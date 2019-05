China intentioneaza sa mute in afara oraselor 80% din uzinele sale chimice

Agentia de presa oficiala China Noua, care citeaza o serie de declaratii ale unor reprezentanti ai guvernului care s-au exprimat la un forum organizat saptamana aceasta, informeaza ca Beijingul vrea sa regrupeze productia de substante chimice periculoase in parcuri industriale specializate, unde pericolele pot fi monitorizate iar securitatea poate fi intarita.In pofida precedentelor masuri adoptate de autoritati, prin cresterea controalelor in ultimul an, accidentele mortale sunt frecvente in uzinele chimice din China. Autoritatile au inceput sa mute fabricarea de produse periculoase departe de zonele rezidentiale, insa potrivit unui articol publicat vineri in revista financiara Caixin, multe uzine chimice vor fi obligate sa se mute pentru a doua oara si vor fi supuse unor criterii de amplasare mai stricte.Potrivit cifrelor oficiale, China avea 676 parcuri industriale chimice la finele anului trecut, insa nu toate indeplinesc cele mai stricte norme de securitate. Explozia care a avut loc in luna martie la parcul industrial din Chenjiagang, unde sunt produse in special pesticide, a provocat decesul a 78 de persoane si pagube importante cladirilor rezidentiale din jurul uzinei.