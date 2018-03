China introduce propriul sau contract petrolier futures, rivalizand cu Brent si WTI

Contracte futures sunt fi denominate in yuan si sunt tranzactionate la Bursa Internationala de Energie de la Shanghai (Shanghai International Energy Exchange). Noile contracte cotate la Shanghai ar urma sa concureze cu Brent-ul londonez si West Texas Intermediate (WTI) de la New York, ambele denominate in dolari, care domina in prezent tranzactiile mondiale cu titei brut.Ele sunt deschise si investitorilor straini, sporind utilizarea yuanului pe piata internationala, in conditiile in care Beijingul vrea sa faca din yuan o moneda de referinta mondiala, in pofida restrictiilor draconice cu privire la convertibilitatea sa.Petrolul inclus in contractele futures va fi livrat in perioada septembrie 2018 - martie 2019. Preturile de referinta ale celor 15 contracte listate a fost stabilite la 416 yuani (65,8 dolari), 388 yuani si 375 yuani per baril, in functie de data de livrare.China este cel mai mare importator mondial de titei si introducerea contractelor futures denominate in yuani reprezinta o piatra de hotar pentru piata chineza, a afirmat David Martin, seful diviziei Global Clearing pentru regiunea Asia Pacific la J.P. Morgan. Acesta a adaugat ca J.P. Morgan este incantata sa ofere imediat aceste contracte futures clientilor din intreaga lume.Regiunea Asia-Pacific a depasit America si Europa la consumul de titei. China a importat anul trecut 420 de milioane de tone de titei.Chiar daca contractele chineze ar putea reflecta mai bine realitatile cererii si ofertei din Asia, ceea ce le-ar permite sa devina un barometru regional, pare putin probabil sa poata bulversa, pe termen scurt, duopolul Brent si WTI, sustin analistii. In schimb, initiativa ar putea sa ii seduca pe investitorii chinezi, care in ultimii ani au demonstrat un apetit consistent pentru bursele de materii prime.China a devansat anul trecut SUA devenind cel mai mare importator mondial de petrol brut, cu 420 milioane de tone, iar importurile sale de aur negru au crescut cu 20% in luna ianuarie 2018 pana la un nivel record de 40,64 milioane tone.Si alte materii prime au fost vizate in ultimii ani de autoritatile chineze. In 2016, bursa chineza pentru metale pretioase, Shanghai Gold Exchange, a introdus un pret zilnic de referinta la aur, in yuani, tot in ideea de a influenta evolutia preturilor mondiale.