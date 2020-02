China, nevoita sa ia masuri suplimentare pentru a stimula consumul

Consumul va fi cel mai sever afectat de epidemie in primul trimestru din 2020, iar Executivul de la Beijing se asteapta la un declin semnificativ al activitatii economice in martie si la o redresare in trimestrul doi, a apreciat Wang Bin, adjunctul directorului departamentului de operatiuni de piata si consum.De asemenea, Li Xinggan, directorul epartamentului comercial din cadrul Ministerul Comertului, a afirmat: "Daca criza provocata de coronavirus dureaza o perioada indelungata, industria, agricultura si sectorul alimentar chinez, care implica un lant de aprovizionare extins si multa forta de munca, vor fi intens afectate".In plus, a mentionat Li, China ia masuri pentru a urgenta autorizarea la vama a carnii importate.Fondul Monetar International (FMI) a anuntat ca monitorizeaza cu atentie epidemia de coronavirus nou din China, dar este prea curand sa cuantifice potentialul impact economic al virusului, care a afectat semnificativ turismul si comertul in statul asiatic.Purtatorul de cuvant al FMI, Gerry Rice, a declarat ca impactul direct asupra afacerilor si cererii consumatorilor va fi cel mai sever in provincia Hubei, epicentrul epidemiei, iar extinderea impactului depinde de cat de rapid scade numarul imbolnavirilor.Rice a adaugat ca statul chinez are suficient spatiu fiscal pentru a sprijini economia in perioada crizei, daca va fi necesar, si pentru a se asigura ca oamenii de afaceri si gospodariile au acces la creditare.Produsul Intern Brut al Chinei a inregistrat, anul trecut, un avans de 6,1%, cel mai slab ritm de crestere din ultimii aproape 30 de ani, pe fondul razboiului comercial cu SUA.