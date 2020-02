China produce de trei ori mai multi miliardari decat SUA

Potrivit Hurun Global Rich List, in cele 12 luni care s-au incheiat la 31 ianuarie 2020, in marea China (o regiune in care sunt incluse si Hong Kong-ul si Taiwanul) au aparut 182 de noi miliardari, ceea ce duce numarul total de miliardari chinezi la 799. Comparativ, in SUA au aparut doar 59 de noi miliardari pe parcursul ultimului an.Studiul subliniaza ca, desi epidemia de coronavirus din China a afectat cea de-a doua economie a lumii, a provocat si o crestere a valorii actiunilor companiilor chineze cu activitati in domeniile educatiei online, jocurilor online si vaccinurilor. In contextul in care o mare parte a Chinei a fost blocata in casa, din cauza carantinei si a restrictiilor de calatorie, a crescut cererea pentru servicii online, sporind averea unor miliardari precum Robin Li, co-fondatorul si directorul motorului de cautare online Baidu, proprietarul platformei de video online iQiyi. La fel de bine s-au descurcat si antreprenorii specializati in dezvoltarea de vaccinuri precum An Kang de la Hualan Biological Engineering si Jiang Rensheng de la Zhifei Biological Products."China are astazi mai multi miliardari decat SUA si India laolalta", spune Rupert Hoogewerf, fondatorul si presedintele Hurun Report, care a numarat 629 de miliardari americani si 137 in India.Pe lista noilor miliardari chinezi se numara Cheng Xianfeng, proprietarul producatorului de medicamente Yifan Xinfu Pharmaceutical, si Shen Ya proprietarul distribuitorului online Vipshop.In ultimul an, actiunile companiilor de tehnologie din China au crescut cu 77% iar titlurile companiilor farmaceutice chineze au crescut cu 37%, devansand cu mult avansul de 16% inregistrat de actiunile companiilor din intreaga lume."Cresterea valorii companiilor din tehnologie si evolutia solida a pietelor bursiere din SUA, India si China au dus averea miliardarilor la un nivel record", sustine Rupert Hoogewerf, un fost contabil britanic care a inceput sa publice clasamentul Hurun al celor mai bogati oameni din lume in anul 1999.Miliardarii americani continua sa ocupe primele locuri pe aceasta lista, fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, situandu-se pe prima pozitie pentru al treilea an la rand, cu o avere de 140 de miliarde de dolari. Jack Ma, proprietarul grupului chinez de comert electronic Alibaba Group, este pe prima pozitie cand vine vorba de miliardarii chinezi, cu o avere de 45 miliarde de dolari, ceea ce il plaseaza pe locul 21 la nivel mondial.In pofida razboiul comercial dintre SUA si China, averea personala a lui Ren Zhengfei, fondatorul producatorului chinez de telecomunicatii Huwei Technologies, care este vizat in prezent de sanctiunile Washingtonului, a crescut cu 7% pana la trei miliarde de dolari, ceea ce il plaseaza la egalitate cu presedintele SUA, Donald Trump.Pentru al cincilea an consecutiv, Beijingul este capitala lumii cand vine vorba de numarul de miliardari, cu 110 fata de 98 miliardari in New York. De asemenea, Shanghai a trecut in fata Hong Kong-ului si in prezent ocupa locul al treilea.