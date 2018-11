China anunta ca isi va reduce taxele vamale si va importa mai mult

Intr-un discurs rostit la Expozitia comerciala internationala de la Shanghai (CIIE), presedintele Xi Jinping a aparat de asemenea comertul mondial liber, care, sustine oficialul chinez, "este atacat". Comentariile sale sunt vazute ca o referire la SUA, pe fondul razboiului comercial dintre primele economii ale lumii."Intr-o lume in care globalizarea economica se adanceste, practicile legii junglei si conceptul 'invingatorul ia totul' reprezinta doar o fundatura. O crestere cuprinzatoare pentru toata lumea este cu siguranta calea de urmat", a afirmat Xi.Expozitia comerciala internationala de la Shanghai reprezinta cea mai mare incercare a Chinei de a arata lumii - si in special Statelor Unite - ca economia sa se deschide din ce in ce mai mult. Evenimentul, care are loc in perioada 5-10 noiembrie, este menit sa dea un impuls de miliarde de dolari importurilor. Sunt prezenti expozanti din 140 de state si regiuni, inclusiv 404 din Japonia, cea mai importanta delegatie. Din SUA participa 136 de companii, inclusiv Google, Dell, Ford si General Electric.Multe state dezvoltate au refuzat sa-si trimita oficiali de rang inalt la Shanghai. Din G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente) numai Rusia a trimis un sef de stat sau de guvern, premierul Dmitry Medvedev.In discursul sau, presedintele chinez s-a angajat sa reduca si mai mult tarifele vamale si sa usureze accesul firmelor straine la economia chineza.Cu siguranta nu exista niciun semn ca Beijingul este pe punctul de a se prabusi din cauza escaladarii razboiului comercial. Xi Jinping a explicat ca economia chineza este "o mare". Furtunile pot distruge o balta dar niciodata o mare, a adaugat oficialul.De asemenea, presedintele chinez a promis ca vor fi adoptate masuri pentru majorarea importurilor, prin reducerea tarifelor vamale, facilitarea formalitatilor vamale si scaderea "costurilor institutionale". Oficialul nu a precizat ce tari vor beneficia de aceste reglementari.China va continua de asemenea "sa extinda accesul la piata" iar sinceritatea va deveni "o marca inregistrata a Chinei. Usile Chinei nu vor fi niciodata inchise, ci se vor deschide si mai mult", a declarat Xi.Acesta a precizat ca statul chinez va accelera negocierile pentru un acord de investitii China - UE si un acord de liber schimb regional intre China, Japonia si Coreea de Sud.Tensiunile comerciale globale au escaladat in ultimele luni, SUA impunand tarife vamale pentru importurile de aluminiu si otel, precum si tarife vamale pentru importuri de produse din China in valoare de 250 miliarde de dolari. In replica, China si Uniunea Europeana au impus tarife similare pentru o serie de produse americane. Analistii Organizatiei Mondiale a Comertului subliniaza ca, desi pana acum aceste tarife au avut efecte directe reduse, incertitudinea pe care au generat-o este posibil sa fi condus deja la diminuarea investitiilor.Economistii Organizatiei Mondiale a Comertului au calculat ca "un esec complet al cooperarii comerciale internationale va duce la o crestere semnificativa a tarifelor vamale, ar taia in medie 1,9% din economia mondiala si ar reduce volumul comertului global cu 17%".Conform calculelor Fondului Monetar International, atat SUA, cat si China, sufera din cauza disputei comerciale: tarifele vamale anuntate la bunuri in valoare de 360 de miliarde de dolari, precum si cele pentru masini si componente auto vor taia 0,9% din PIB-ul SUA si 0,6% din cel al Chinei.Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) este o institutie internationala care stabileste reguli globale de comert intre statele membre. Romania este membru fondator al OMC, institutie creata in 1995 in urma finalizarii rundei Uruguay de negocieri comerciale multilaterale (1986-1994) . Obiectivul general al organizatiei este sa se asigure ca schimburile comerciale internationale se desfasoara fluent, liber, corect si predictibil.OMC reprezinta continuatorul Acordului General pentru Tarife si Comert (GATT), incheiat la Geneva in 1947. Romania a devenit membru GATT in 1971.