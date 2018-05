China reduce pretul electricitatii pentru a stimula avansul economiei

De la 1 mai, pretul electricitatii a fost redus cu 2,7%, ceea ce inseamna ca firmele vor face economii de 21,6 miliarde de yuani (3,39 miliarde de dolari), dupa ce si-au redus costurile cu 43 miliarde de yuani in aprilie, in urma scaderii cu 10% a pretului la electricitate, a informat NDRC.Analistii avertizeaza ca disputele comerciale dintre Washington si Beijing, noile masuri de restrictionare a pietei imobiliare si protejarea mediului inconjurator ar putea incetini avansul economiei chineze la 6,5% anul acesta.In 2017, PIB-ul Chinei a inregistrat o performanta peste asteptari, cu o crestere anuala de 6,9%, peste tinta oficiala de 6,5%, gratie exporturilor si vanzarilor cu amanuntul.Este pentru prima data dupa 2010 cand economia chineza a inregistrat o crestere superioara celei inregistrata in anul precedent.In 2016, economia chineza a inregistrat un avans de 6,7% comparativ cu 2015, cea mai slaba crestere inregistrata de economia chineza in ultimii 26 de ani.