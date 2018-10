China rezista, in ciuda eforturilor lui Trump de a-i incetini exporturile

Totusi, analistii avertizeaza ca nivelul ridicat al exporturilor de luna trecuta nu se va mentine si in viitor.Exporturile Chinei au crescut in septembrie cu 14,5% comparativ cu perioada similara din 2017, cel mai rapid ritm din februarie, depasind estimarile analistilor, care se asteptau la un avans de 8,9%. In august, expansiunea a fost de 9,8%."Imaginea de ansamblu arata ca exporturile chineze nu au fost pana acum afectate de escaladarea tensiunilor comerciale si de incetinirea cresterii economiei mondiale, cel mai probabil datorita competitivitatii provocate de deprecierea yuanului. In conditiile in care avansul economiei mondiale se va atenua si mai mult in urmatoarele trimestre si SUA ar putea introduce noi tarife vamale, recentele evolutii bune ale exporturilor nu vor putea fi mentinute", a apreciat Julian Evans-Pritchard, economist la Capital Economics. Anul acesta, moneda Chinei s-a depreciat cu aproximativ 6% fata de dolar.In septembrie, excedentul inregistrat de China pe relatia cu SUA a urcat la 34,13 miliarde de dolari, depasind nivelul record de 31,05 miliarde de dolari in august, conform calculelor Reuters.Importurile au urcat cu 14,3% in septembrie, fata de un avans de 19,9% in august, in timp ce analistii se asteptau la o expansiune de 15%.In primele noua luni din acest an, excedentul Chinei cu cea mai mare piata a sa de export a totalizat 225,79 miliarde de dolari, fata de aproximativ 196,01 miliarde de dolari in perioada similara din 2017.In septembrie, excedentul inregistrat de China cu toate tarile a urcat la 31,69 miliarde de dolari, in timp ce analistii intervievati de Reuters se asteptau la 19,4 miliarde de dolari. In august, surplusul a fost de 27,89 miliarde de dolari.In prima saptamana din iulie, SUA si China, primele doua mari economii ale lumii, au introdus reciproc tarife vamale pentru importuri in valoare de 34 miliarde dolari, Beijingul acuzand Washingtonul ca a declansat cel mai mare razboi comercial din istorie. Ulterior, au fost vizate si alte produse importate din China.