Bloomberg: China ridica steagul alb in razboiul comercial cu SUA

In iulie, China a redus taxele de import la o gama variata de bunuri de consum, de la alimente la cosmetice si electrocasnice, intr-o incercare de a majora importurile, ca parte a eforturilor de deschidere a economiei, a doua cea mai mare din lume.. Washingtonul si Beijingul au anuntat recent ca au convenit sa reduca "in mod semnificativ" deficitul comercial al SUA, transmite Reuters.Ministerul de Finante de la Beijing a publicat lista celor 1.449 de produse importate din tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate.Decizia este menita sa stimuleze consumul pe piata chineza, sa reformeze economia tarii continuand deschiderea ei si sa trimita un semnal pe plan global, in special SUA, ca autoritatile de la Beijing sunt decise sa dezvolte comertul mondial, a afirmat Shane Oliver, analist la AMP Capital Investors Ltd. in Sydney.La Forumul economic mondial din orasul Tianjin, premierul chinez Li Keqiang a afirmat miercuri ca Executivul va continua sa reduca taxele de import la unele bunuri, fara a da amanunte suplimentare.Administratia Trump a impus saptamana aceasta tarife vamale de 10% asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari. Tarife punitive adoptate in iulie si august au vizat deja bunuri chineze in valoare de 50 miliarde dolari in importurile anuale ale SUA.China a instituit marti tarife asupra unor importuri din SUA in valoare de 60 de miliarde de dolari, conform Guvernului de la Beijing. De acum vor fi tarife vamale la produse importate din SUA in valoare de 110 miliarde de dolari.Li Keqiang a negat ferm miercuri ca Beijingul si-a devalorizat in mod deliberat moneda pentru a-si ajuta exportatorii si pentru a atenua impactul tensiunilor comerciale, dupa cum acuza Donald Trump.Beijingul nu va adopta planuri vaste de relansare, a spus premierul chinez, sugerand ca tara nu va injecta, ca in timpul crizei financiare din 2008, lichiditati masive in economie pentru a stimula activitatea intr-un moment in care are deja o datorie colosala care depaseste 250% din PIB.