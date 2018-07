China va crea un gigant de 120 de miliarde de dolari in industria chimica

Fuziunea va da nastere celei mai mari firme globale din industria chimica, evaluata la aproximativ 120 de miliarde de dolari.Presedintele Sinochem, Ning Gaoning, va fi presedinte si secretar al ChemChina, in timp ce presedintele ChemChina, Ren Jianxin, se va pensiona, a anuntat Caixin, citand surse din apropierea companiilor. Totusi, nu exista inca planuri clar definite privind modul in care se va forma noua entitate, sustine publicatia.Negocierile privind infiintarea unui gigant chinez in industria chimica au fost anuntate inca din 2016, dar au fost dezmintite de cele doua companii.Reuters a informat ca cele doua companiile au accelerat negocierile dupa ce grupul elvetian Syngenta a acceptat sa fie preluat de firma chineza ChemChina pentru 43 de miliarde de dolari. Syngenta este liderul pietei mondiale a erbicidelor.