China va suspenda taxele vamale suplimentare la masinile fabricate in SUA

Ministerul de Finante de la Beijing a anuntat vineri ca va opri impunerea de tarife vamale suplimentare la masinile si componentele auto fabricate in SUA, in perioada ianuarie-martie 2019.Este vorba de tarife vamale de 25% pentru 144 de modele de masini si componente auto din Statele Unite si tarife de 5% la 67 de produse auto.De asemenea, oficialii de la Ministerul de Finante si-au exprimat speranta ca primele economii mondiale pot accelera negocierile pentru eliminarea tuturor tarifelor vamale suplimentare la bunurile fiecarei tari.Anuntul urmeaza dupa prima achizitie majora de soia americana de catre China de la intalnirea dintre presedintele Donald Trump si omologul sau chinez, Xi Jinping, in data de 1 decembrie, la summitul G20 din Argentina.Suspendarea tarifelor vamale suplimentare si achizitiile de soia reprezinta un indiciu ca razboiul comercial dintre China si SUA ar putea incetini.In iulie, dupa introducerea taxelor vamale de catre SUA, China a reactionat majorand la 40% tarifele vamale la masinile fabricate in SUA, decizie care i-a fortat pe producatori sa creasca preturile la masini.Vanzarile auto pe piata chineza au inregistrat in noiembrie cel mai semnificativ declin din ultimii peste sase ani, sporind temerile unei contractii in 2018, pentru prima data in ultimele decenii, pe fondul incetinirii economiei si al ingrijorarilor legate de impactul razboiului comercial dintre SUA si China.Livrarile pe cea mai mare piata din lume au scazut cu 13,9% in noiembrie, la 2,55 milioane de vehicule, a cincea luna de declin consecutiv, a anuntat marti Asociatia Producatorilor Auto din China (CAAM).Declinul din noiembrie vine dupa o scadere de aproape 12% in fiecare din precedentele doua luni.O incetinire a gigantului sector auto al Chinei ar reprezenta un motiv de ingrijorare pentru liderii de la Beijing deoarece este un motor important de crestere a economiei si un barometru semnificativ al dorintei chinezilor de a face achizitii.Yale Zhang, seful firmei de consultanta Automotive Foresight din Shanghai, sustine ca un eventual recul al vanzarilor in acest an ar fi "un moment de cumpana" pentru industria auto."Este foarte alarmant si chiar ar putea cauza panica in randul unor producatori si furnizori auto. Asta deoarece piata a crescut tot timpul in ultimii peste 20 de ani si acele companii si-au facut planuri bazandu-se pe cresterea vanzarilor. Ei nu stiu ce sa faca si sunt ingrijorati in legatura cu supravietuirea lor", a explicat Yale Zhang.