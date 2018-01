Cum se protejeaza China de riscurile financiare: Vrea sa sa uneasca autoritatile care reglementeaza sistemul bancar si de asigurari

Agentiile guvernamentale au prezentat un proiect care combina cele doua autoritati de reglementare sub conducerea unui singur sef, sustin sursele.Decizia sugereaza ca autoritatile de la Beijing vor sa-si accelereze campania de reducere a gradului de indatorare si de desfiintare a sectorului bancar din umbra (shadow banking).Au fost discutate si planuri alternative, care includ crearea unui "supra-reglementator", care sa includa si Banca Centrala a Chinei si autoritatea care supervizeaza piata bursiera.Anul trecut, presedintele Xi Jinping a anuntat crearea unui nou Comitet pentru stabilitate financiara si dezvoltare, menit sa imbunatateasca coordonarea intre diferitele agentii guvernamentale, pe fondul cresterii semnificative a datoriei.De asemenea, reformele orientate catre piata privind cursul de schimb si sistemul financiar vor fi continuate, astfel incat piata va juca un rol decisiv in alocarea resurselor, a declarat Xi, adaugand: ''Usa deschisa de China nu va fi inchisa, ci va fi doar largita''.Campania Beijingului de a tine sub control nivelul ridicat al datoriilor si supracapacitatile de productie va continua, ca parte a reformelor structurale. De asemenea, reformele fiscale sunt un obiectiv cheie al autoritatilor chineze, care vor sa permita guvernelor locale sa-si asume mai multa responsabilitate pentru propriile lor bugete si datorii, a apreciat Xi.