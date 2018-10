Chinezii au inaugurat cel mai lung pod maritim din lume, intre Hong Kong si continent

Infrastructura alterneaza un lung pod rutier, care serpuieste pe deasupra estuarului Fluviului Perlelor, cu un tunel submarin, relateaza AFP si dpa.Ea permite, prin intermediul unor insule artificiale si al unor noduri gigantice, conectarea, la est, a insulei Lantau din Hong Kong, cu, la vest, fosta colonie portugheza Macau si orasul Zhuhai, din provincia chineza Guangdong.Podul va fi deschis pentru circulatie incepand de miercuri."Declar in mod oficial deschis podul Hong Kong-Zhuhai-Macau", a spus presedintele chinez intr-o foarte scurta alocutiune la Zhuhai, dupa care, pe un ecran imens, a fost proiectat un montaj video cu focuri de artificii peste gigantica lucrare.Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, luase cuvantul anterior pentru a-i multumi lui Xi pentru participarea la ceremonie si pentru a lauda 'maretia' podului.Acest santier faraonic, deschis in 2009, a fost marcat de numeroase intarzieri, depasiri de costuri, inculpari pentru coruptie, precum si de victime in randul muncitorilor.Potrivit autoritatilor, aceasta minune inginereasca va permite stimularea schimburilor comerciale intre cele doua maluri ale stramtorii.Beijingul spera ca podul va contribui la dezvoltarea zonei vestice a estuarului prin reducerea timpilor de transport intre Zhuhai si portul Hong Kong de la 3,5 ore la 75 minute. De asemenea, timpul de deplasare pana la aeroportul din Hong Kong va fi scurtat de la 4 ore la 45 minute.Drumul principal de acces spre portul Hong Kong va fi finalizat insa de-abia anul viitor, din cauza unuia din numeroasele scandaluri care au patat imaginea proiectului in orasul autonom.Adversarii din Hong Kong ai proiectului considera insa investitia mult prea costisitoare si chiar inutila, in conditiile in care Hong Kong si Macau sunt deja conectate de China continentala pe cale feroviara, aeriana si prin feribot, pe langa legaturile rutiere existente. Ei o considera o noua tentativa a Beijingului de a-si creste controlul asupra fostei colonii britanice, care beneficiaza oficial de o foarte larga autonomie in baza principiului 'O tara, doua sisteme' care a guvernat retrocedarea sa in 1997.Aceasta infrastructura se inscrie in proiectul guvernului chinez al 'Zonei Marelui Golf' (Greater Bay Area), care prevede integrarea celor doua 'regiuni administrative speciale', Hong Kong si Macao, intr-o uriasa conurbatie de peste 75 milioane de locuitori, care mai include noua orase din Guangdong - cea mai dinamica provincie chineza -, printre care Canton si Shenzhen.Un alt element crucial al acestui proiect este noua legatura feroviara de mare viteza intre Canton si Hong Kong, care a fost lansata in septembrie.Sectiunea principala a podului se afla sub suveranitate chineza, iar soferii din Hong Kong care o vor traversa vor trebui 'sa se supuna legilor si regulamentelor de pe continent', a precizat departamentul pentru transporturi al orasului. De altfel, pentru deplasarea pe pod va fi necesar un permis ce va fi eliberat in baza unor criterii foarte restrictive, cum ar fi detinerea anumitor posturi oficiale in China sau efectuarea unor donatii pentru organisme de caritate din Guangdong. De aceea, cei mai multi pasageri vor traversa podul la bordul unor autocare agreate.In partea situata in Hong Kong nu a fost organizata marti nicio ceremonie, dar politie si-a intarit prezenta in zonele de coasta din apropierea podului.Daca in Hong Kong numerosi locuitori critica restrictiile la folosirea podului, care a fost totusi finantat intr-o proportie insemnata de Hong Kong, in Zhuhai, in schimb, locuitorii cred ca noua infrastructura va contribui la dezvoltarea zonei.China detine si recordul celui mai lung pod din lume, viaductul feroviar Danyang-Kunshan, in lungime de 164,8 km.