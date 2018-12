Chinezii importa orez de la americani pentru prima data in istorie

In semn de prietenie

In plus, autorizatia emisa vineri de administratia vamala chineza vine inaintea discutiilor destinate reducerii tensiunilor comerciale, care ar urma sa aiba loc in luna ianuarie, dupa ce presedintii Donald Trump si Xi Jinping au convenit un moratoriu cu privire la tarifele vamale mai mari, care ar fi afectat schimburi comerciale in valoare de sute de miliarde de dolari.Deocamdata, nu este clar cat de mult orez va cumpara China din SUA, in conditiile in care aceasta importa orez in principal din Asia. Insa, decizia autoritatilor chineze vine dupa mai multi ani de discutii cu privire la acest subiect, precum si dupa declaratiile recente ale ministrului chinez al Comertului, potrivit caruia Beijingul va da dovada de deschidere in relatiile comerciale cu SUA."Permisiunea de a importa orez din SUA sugereaza imbunatatirea relatiilor dintre SUA si China", a declarat Cherry Zhang, analist la firma de consultanta JCI.De asemenea, mai multi oficiali de la un centru de reflexie afiliat Guvernului chinez au subliniat ca pretul orezului din SUA nu este competitiv, comparativ cu orezul importat din Asia de Sud, iar decizia de a permite importurile din SUA trebuie interpretata ca un gest de bunavointa al Beijingului.China si-a deschis piata orezului in 2001, cand a aderat la Organizatia Mondiala a Comertului, insa, pana acum, lipsa unor protocoale fitosanitare intre China si SUA a facut, practic, imposibil importul de orez din State. Cu toate acestea, in luna iulie a acestui an, China a introdus tarife vamale suplimentare de 25% pentru orezul din SUA, chiar daca la acea data importurile de orez din State nici macar nu erau autorizate.