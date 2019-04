Circuitul reciclarii este in haos dupa ce China a refuzat sa mai fie pubela de gunoi a lumii

Timp de mai multi ani, tara a fost prima destinatie mondiala a reciclarii deseurilor de plastic, insa la inceputul lui 2018 Beijingul a interzis importurile de deseuri de plastic, precum si mai multe alte categorii de deseuri. In aceste conditii, deseurile din plastic din tarile dezvoltate au inceput sa fie directionate spre mai multe tari din Asia de Sud-Est unde companiile chineze de reciclare si-au transferat deja activitatile."A fost ca un cutremur. China era cea mai mare piata pentru deseurile reciclabile, iar inchiderea sa a provocat un soc la nivelul planetei", a declarat Arnaud Brunet, directorul general al Biroului International al Reciclarii (BIR), cu sediul la Bruxelles.In Asia de Sud-Est, Malaezia a fost cea mai afectata. Aceasta tara, care numara o importanta minoritate chineza, a devenit o destinatie favorita pentru companiile chineze de reciclare care vor sa isi transfere activitatile. Consecinta, importurile de deseuri de plastic ale Malaeziei s-au triplat incepand din 2016, ajungand la 870.000 de tone anul trecut, arata datele oficiale.In micul oras Jenjarom, in apropiere de Kuala Lumpur, uzinele de reciclare a plasticului au aparut ca ciupercile dupa ploaie si au inceput sa emita un fum toxic zi si noapte. Munti de deseuri se formeaza pe masura ce firmele de reciclare se straduiesc sa faca fata ambalajelor alimentare, bidoanelor si sacilor de plastic proveniti din Franta, Germania, SUA sau Brazilia.Rezidentii au inceput sa se planga de mirosul toxic care provine de obicei de la reciclarea de deseuri din plastic, insa organizatiile de protectie a mediului sustin ca o parte din mirosuri provin si de la incinerarea deseurilor de plastic care nu pot fi reciclate."Nu puteam sa dorm. Nu puteam sa ma odihnesc. Ma simteam tot timpul obosit", spune Pua Lay Peng, un localnic in varsta de 47 de ani din Jenjarom.Pua impreuna cu alti localnici a inceput sa faca o ancheta si la mijlocul anului 2018 a identificat aproximativ 40 de uzine de procesare, dintre care multe functionau in secret si fara autorizatie. Dupa multe plangeri fara raspuns, autoritatile au inceput sa inchida uzinele ilegale din Jenjarom, iar importul de deseuri de plastic a fost inghetat temporar. In luna septembrie a anului trecut, 33 de uzine au fost inchise la Jenjarom, iar calitatea aerului s-a imbunatatit, dar activistii de mediu cred ca operatiunile de reciclare au fost mutate in alte parti ale tarii.Pentru tarile occidentale, care se bazau pe China, cautarea de noi destinatii capabile sa le recicleze deseurile a devenit o problema. Confruntati cu costurile mari pentru reciclarea acasa, unele companii au recurs la aruncarea deseurilor in gropile de gunoi sau la incinerarea lor."La 12 luni, resimtim in continuare efectele dar nu am avansat inca spre o solutie", sustine Garth Lamb, presedintele asociatiei firmelor din industria de reciclare si tratare a deseurilor din Australia.Insa unii au putut sa se adapteze la noul mediu. De exemplu, orasul Adelaide, sudul Australiei, obisnuia sa isi trimita cea mai mare parte din deseuri in China, insa acum 80% din deseurile sale sunt procesate de companiile locale, iar restul sunt trimise in India."Am descoperit ca, daca ii sprijinim pe procesatorii locali, putem sa revenim la preturi similare cu cele de dinaintea embargoului chinez", a subliniat Adam Faulkner, directorul general al organismului care gestioneaza deseurile din Adelaide.