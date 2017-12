China relaxeaza fiscalitatea pentru a atrage companiile straine, dupa modelul lui Trump

Aceasta scutire, anuntata joi de Ministerul chinez de Finante, se va aplica retroactiv, incepand din luna ianuarie 2017, astfel incat companiile sa poata profita de aceasta la plata taxelor pentru acest an.Noile facilitati acordate firmelor straine vin la scurt timp dupa ce Congresul american a adoptat o reforma ambitioasa a sistemului fiscal, conform careia impozitele pe companii vor fi reduse de la 35 la 21%. Comparativ, in China, impozitul pe companii este de 25%.Aceasta scutire temporara "va crea un mediu fiscal mai bun si ii va incuraja pe investitorii straini sa isi continue investitiile in China", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Finante.Insa, facilitatile fiscale dezvaluite joi vin insotite de o serie de conditii stricte.Pentru a fi eligibile sa beneficieze de scutirea de impozite, profiturile fie trebuie investite in sectoarele si activitatile in care Guvernul chinez incurajeaza investitiile straine - industria manufacturiera, serviciile sau cercetare - ori sa fie reinvestite in regiunile din vestul tarii.Aceasta modificare a politicii fiscale vine intr-un moment in care autoritatile de la Beijing se confrunta cu o fuga a capitalurilor si inasprirea controalelor asupra miscarilor de capital in dorinta de a frana iesirile de fonduri.Investitiile straine in China, exprimate in dolari, nu au crescut decat cu 5,4% in primele 11 luni ale acestui an, arata datele Ministerului chinez al Comertului.Potrivit cifrelor comunicate de Bruxelles, investitiile europene in China s-au diminuat cu 23% in primul semestru al acestui an.