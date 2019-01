Economia Chinei a inregistrat in 2018 cel mai lent ritm de crestere din ultimii 28 de ani

Este cel mai lent ritm de crestere din 1990 si vine pe fondul atenuarii cererii pe plan intern si al efectelor razboiului comercial cu SUA. Analistii, care estimeaza o incetinire a PIB-ului Chinei la 6,3% in 2019, se asteapta ca datele publicate luni sa puna presiune pe autoritatile de la Beijing pentru a adopta noi masuri de stimulare a economiei."Guvernul are mijloacele necesare pentru a sprijini economia. El poate majora cheltuielile de infrastructura si poate reduce rata rezervelor obligatorii ale bancilor. Deci, nu trebuie sa ne ingrijoram in legatura cu cheltuielile de capital. Dar problema este consumul. In conditiile razboiului comercial cu SUA, increderea consumatorilor este afectata. Pana acum, ritmul solid de crestere a salariilor a sprijinit consumul, dar acum pare sa existe un sentiment de anxietate privind viitorul", a apreciat Naoto Saito, cercetator sef la Daiwa Institute of Research din Tokyo.In trimestrul patru din 2018, PIB-ul Chinei a crescut cu 6,4%, fata de 6,5% in precedentele trei luni. Este cel mai lent ritm de crestere de la criza financiara.Desi vanzarile de retail au crescut in decembrie cu 8,2%, increderea consumatorilor chinezi este la cel mai redus nivel din ultimii 15 ani. Anul trecut, vanzarile de vehicule pe cea mai mare piata auto din lume au scazut pentru prima data din anii '90.Oficialii de la Beijing s-au angajat sa stimuleze consumul prin subventii la diverse achizitii, de la masini la electrocasnice. Dar veniturile disponibile se reduc, iar datoriile gospodariilor sunt in crestere.