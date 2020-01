Economia chineza a inregistrat in 2019 cea mai slaba crestere din ultimii 29 de ani

Chiar daca o crestere de 6,1% este una pe care economiile occidentale o invidiaza, pentru China este cel mai slab avans al economiei dupa anul 1990, cand gigantul asiatic a inregistrat o crestere economica de 3,9% dupa un an foarte prost, dupa care au urmat insa ani succesivi de cresteri de doua cifre sau aproape. Insa criza financiara din 2008-2009 a redus cererea externa si a obligat Beijingul sa se indatoreze pentru a sustine economia. Ulterior, insa, cresterea gradului de indatorare a obligat autoritatile chineze sa restranga creditului pentru a reduce riscurile financiare.Cifra anuntata vineri de Biroul national de statistica este in linie cu estimarile analistilor si cu tinta cuprinsa intre 6% si 6,5% fixata la inceputul anului trecut de Guvernul de la Beijing.De asemenea, datele statistice mai arata ca in ultimul trimestru din 2019 economia chineza s-a stabilizat, inregistrand un avans de 6% in ritm anual, neschimbat comparativ cu trimestrul al treilea, ceea ce sugereaza ca masurile de stimulare adoptate in ultimii ani incep in sfarsit sa dea roade."Cred ca aceasta aparenta stabilizare a cresterii in trimestrul patru este sustenabila. Am vazut o imbunatatire in industrie. Am vazut eforturi din partea decidentilor pentru a fi siguri ca economia continua sa creasca, in special eforturi in finantarea infrastructurii", a declarat Louis Kuijs, analist la Oxford Economics in Hong Kong.Anul acesta este unul crucial pentru atingerea obiectivului Partidul comunist chinez vizand dublarea PIB-ului si veniturilor in deceniul 2010-2020 si transformarea Chinei intr-o natiune "moderat prospera".Anterior, Banca Mondiala a anuntat ca in 2020 se astepata la o noua incetinire a ritmului de crestere a economiei chineze pana la 5,9%. Tinta oficiala de crestere a Beijingului ar urma sa fie dezvaluita la inceputul lunii martie.Cu toate acestea, sursele guvernamentale citate de Reuters sustin ca Beijingul intentioneaza sa stabileasca o tinta de crestere mai redusa, de aproximativ 6%, in acest an comparativ cu cea de 6-6,5% stabilita pentru 2019, bazandu-se pe majorarea investitiilor in infrastructura pentru a evita o incetinire si mai grava.