Exporturile de trabucuri cubaneze au atins un nivel record in 2017. Cine stimuleaza piata produselor de lux

Producatorul Habanos S.A., un joint venture detinut in proportii egale de statul cubanez si compania britanica Imperial Brands Plc, a informat luni ca vanzarile sale in China, cea de-a treia mare piata a sa de export dupa Spania si Franta, au crescut cu 33% in termeni de valoare. Pe ansamblu insa, Europa a absorbit 54% din exporturile de trabucuri cubaneze, urmata de America Latina (17%) si Asia-Pacific (15%)."Fara nicio indoiala, China are potentialul de a deveni cea mai mare piata la nivel global", a declarat vicepresedintele pentru dezvoltare de la Habanos SA, Jose Maria Lopez Inchaurbe, intr-o conferinta de presa cu prilejul festivalului anual al havanei care se desfasoara in capitala cubaneza. Potrivit lui Lopez, ritmul de crestere a vanzarilor de tigari din foi cubaneze a depasit avansul mediu de 5% inregistrat de piata produselor de lux in 2017.Potrivit lui Leopoldo Cintra, vicepresedinte comercial de la Habanos S.A, acest succes comercial se datoreaza "strategiei noastre de cautare de noi piete potentiale, in Asia, Africa, Orientul Mijlociu si America de Sud". De asemenea, Cintra a anuntat ca si vanzarile pe piata interna au cunoscut o crestere gratie celor aproximativ 4,5 milioane de turisti care au vizitat insula in 2017.Printre marcile detinute de Habanos S.A., compania care are monopolul pentru tigarile de foi in Cuba, se numara renumitele Cohiba, Montecristo si Partagas, considerate de multi drept cele mai bune din lume. Tigarile din foi sunt unul din principalele produse de export ale economiei cubaneze, insa insula din Caraibe nu isi poate vine produsele pe cea mai mare piata mondiala pentru tigarile de foi, SUA, din cauza unui embargou care dateaza din 1962.