Firmele de curierat din China au livrat anul trecut 40 de miliarde de pachete, ajutate de roboti, drone si masini fara sofer

Cifra de afaceri in sectorul postal ar urma sa se situeze in 2017 la 976 de miliarde de yuani (150 de miliarde de dolari), in crestere cu 32 fata de 2016, in timp ce veniturile ar urma sa urce cu 23,5%, a informat Biroul postal de stat.In timp ce livrarile prin curier au depasit 100 de milioane de pachete in fiecare zi a anului trecut, satisfactia consumatorilor s-a situat la 75,7%, cu doar un punct peste nivelul din 2016.Si infrastructura in domeniul postal s-a extins semnificativ anul trecut, fiind construite peste 1.000 de depozite si centre de livrare si astfel imbunatatita eficienta depozitelor robotizate, a dronelor si a vehiculelor fara sofer.