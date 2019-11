Hong Kong a intrat in recesiune tehnica, pentru prima data in ultimii 10 ani

Protestele din Hong Kong au inceput in data de 9 iunie dupa adoptarea unei legi care ar fi permis extradarea pe scara larga catre China continentala.Ulterior, sefa Guvernului local, Carrie Lam, a cedat in fata uneia dintre revendicarile demonstrantilor, anuntand la 4 septembrie retragerea integrala a proiectului de lege contestat, masura aprobata in 23 octombrie si de Parlament.Totusi, Lam nu a reusit sa reduca nemultumirile demonstrantilor, care solicita crearea unei comisii de ancheta independente cu privire la violentele politiei si la reforma electorala.In trimestrul trei din 2019,, dupa un declin de 0,4% in precedentele trei luni, conform datelor revizuite publicate vineri. Economistii vorbesc de o "" daca PIB-ul se contracta doua trimestre consecutiv.Comparativ cu trimestrul trei din 2018, economia a inregistrat o scadere de 2,9% in perioada iulie-septembrie 2019. Cifra reprezintapentru hub-ul financiar asiatic de la criza financiara globala 2008/2009.In conditiile in care nu se intrevede o incheiere a protestelor, analistii avertizeaza ca Hong Kong-ul s-ar putea confrunta cu un declin mai accentuat si mai indelungat decat in timpul crizei."Cererea interna s-a redus semnificativ in trimestrul trei din 2019, turbulentele afectand activitatile legate de consum si reducand activitatea economica, dar si increderea oamenilor de afaceri", precizeaza autoritatile.Acestea au revizuit in scadere estimarile privind evolutia economiei in acest an, cand ar urma sa se inregistreze un declin de 1,3%, fata de o scadere de 0-1% previzionata anterior. Ar fi primul recul anual din 2009.Turistii si-au anulat rezervarile, retailerii se confrunta cu un declin semnificativ al vanzarilor, iar piata bursiera este afectata din cauza scaderii increderii oamenilor de afaceri.In plus, incetinirea economiei chineze si efectele razboiului comercial dintre SUA si China contribuie la scaderea activitatii economice in Hong Kong. Acesta este unul din cele mai importante hub-uri financiare ale lumii, activele bancilor, fondurilor de investitii si cele de administrare a averii depasind 6.000 de miliarde de dolari.Numarul companiilor care se asteapta la inrautatirea mediului de afaceri in trimestrul patru din 2019 aproape s-a dublat fata de precedentele trei luni, conform unui studiu realizat in randul a 540 de firme locale.Sub presiunea manifestatiilor, administratia din Hong Kong a venit cu o serie de masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, inclusiv reduceri de taxe si subventii.