Hong Kong intentioneaza sa construiasca o insula artificiala in valoare de 79 de miliarde dolari

Propunerea Guvernului din Hong Kong prevede recuperarea a 1.000 de hectare din jurul celei mai mari insule care formeaza teritoriul Hong Kong, Lantau, in ideea de a putea construi pana la 260.000 de locuinte si a rezolva astfel deficitul de locuinte din oras. Hong Kong-ul este renumit pentru ca are una din cele mai putin accesibile piete imobiliare de pe planeta, transmite AFP.Insula artificiala, care va avea o suprafata de aproape trei ori mai mare decat Central Park din New York, ar urma sa coste de patru ori mai mult decat a costat aeroportul international Hong Kong inaugurat pe insula Lantau in 1998 si ar devansa cu mult faimosul complex in forma de palmier Palm Jumeirah din Dubai, care potrivit presei a costat 12 miliarde de dolari.Insa criticii sustin ca acest proiect este mult prea costisitor si ar putea afecta mediul inconjurator, in special vietuitoarele marine.Activistul pro-democratie Eddie Chu sustine ca nota de plata ar putea urca pana la 112 miliarde dolari in 2025, cand ar urma sa demareze lucrarile de recuperare a terenului.Insula Lantau gazduieste de anul trecut cel mai lung pod maritim din lume, care face legatura intre Hong Kong, Macao si China continentala, intr-o perioada in care Beijingul vrea sa isi extinda controlul asupra teritoriilor sale semi-autonome.