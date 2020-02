Hong Kong se confrunta cu o criza de... hartie igienica

Sulurile de hartie igienica nu erau disponibile miercuri seara in mai multe supermarketuri din oras dupa ce pe retelele de social media au circulat postari care aratau rafturi goale si cumparatori care stateau la coada in incercarea de a cumpara hartie igienica. Aceasta este ultima criza cu care se confrunta un oras care incearca sa se izoleze de China continentala si sa impiedice raspandirea coronavirusului.Deocamdata nu este clar care este cauza acestei crize de hartie igienica insa pe retelele de social media circula zvonuri referitoare la posibile intarzieri aparute in lanturile de aprovizionare din China continentala.Un jurnalist de la Bloomberg care a vizitat opt supermarketuri din principalul district financiar din Hong Kong nu a gasit hartie igienica la niciunul dintre aceste magazine.Doi tineri stateau langa un supermarket din cartierul Sheung Wan incercand sa gaseasca o solutie la criza de hartie igienica. "Am fost la cinci magazine si nu am gasit hartie igienica. Avem niste servetele umede dar nu se stie niciodata. Mai bine sa fii precaut decat sa iti para rau", spune Lok Gork, 30 de ani, un designer care traieste in Hong Kong.