Piata neagra a mastilor medicinale a explodat in China

In conditiile in care exista o ingrijorare crescuta cu privire la stocurile de masti medicinale si dezinfectanti, numerosi comercianti neautorizati ofera spre vanzare produse contrafacute, deseori de proasta calitate, si uneori ilegale.In total, politia a confiscat 31 de milioane de masti medicinale contrafacute si alte produse falsificate, cu o valoare de 174 milioane de yuani (22,7 milioane de euro), a anuntat miercuri vice-ministrul Securitatii Publice, Du Hangwei. Acesta a adaugat ca cel putin 22.000 de suspecti au fost interpelate pentru crime sau delicte care au legatura cu epidemia de coronavirus, adaugand ca autoritatile lupta de asemenea impotriva cresterii preturilor practicate de unii comercianti oportunisti.Autoritatile din Sichuan (sud-vest) au apreciat ca vanzarea de masti medicinale care nu respecta normele nationale de calitate ar putea constitui o infractiune. "Pedeapsa maxima este inchisoarea pe viata", au avertizat autoritatile din Sichuan, mentionand si alte fapte precum revanzarea pe sub mana de masti folosite.Pentru a raspunde la un nivel foarte mare al cererii, China si-a extins masurile de sprijin pentru companiile capabile sa isi transforme uzinele pentru a fabrica masti medicinale si alte articole sanitare. Insa situatia este complicata de lipsa de muncitori, din cauza masurilor de carantina si a restrictiilor de circulatie.