Presa chineza anunta ca SUA nu vor impune noi taxe vamale dupa 1 ianuarie

Intalnirea a "decurs foarte bine", a anuntat Casa Alba prin vocea consilierului economic Larry Kudlow, fara a furniza mai multe amanunte privind aceasta reuniune, unul dintre evenimentele cu greutate ale summitului G20 din Argentina.Dineul celor doi presedinti a durat peste doua ore, mai mult decat fusese programat initial, potrivit dpa, care precizeaza ca SUA ar urma sa dea publicitatii in curand un comunicat pe tema discutiilor.Inainte de intrevederea de la un hotel din Buenos Aires, Donald Trump a spus ca cele doua parti probabil "vor ramane cu ceva care va fi bun atat pentru China, cat si pentru Statele Unite".Detaliile acordului nu sunt pentru moment disponibile, au precizat agentiile de stiri.In primul rand, nu se stie cu certitudine daca Washingtonul a renuntat sa majoreze la 25% de la ianuarie, fata de 10% in prezent, taxele vamale pe jumatate din produsele chineze importate in SUA, sau daca Trump a renuntat doar la amenintarea sa de a taxa dupa acea data toate produsele importate din China.Fondul Monetar International estimeaza ca PIB-ul mondial ar putea fi redus cu 0,75% din cauza cresterii tensiunilor comerciale.