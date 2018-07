Razboi comercial sau nu, steagurile pentru campania lui Trump sunt "Made in China"

SUA si China, primele doua economii ale lumii, si-au impus reciproc tarife vamale in valoare de zeci de miliarde de dolari. Cu toate acestea, compania Jiahao Flag Company din provincia Anhui (estul Chinei) nu pare afectata de aceasta disputa.Zeci de drapele din diferite tari flutura la intrarea in aceasta uzina unde masinile de cusut functioneaza fara intrerupere pentru a produce drapele din intreaga lume.Prin cele mai bine vandute produse este un steag albastru si alb destinat realegerii lui Donald Trump la viitoarele alegeri care vor avea loc peste doi ani, steag decorat cu mesajul "Trump 2020: Keep America Great", informeaza AFP.Aceasta in conditiile in care chiar Donald Trump critica de mai multi ani importurile chineze si face apel pentru promovarea produselor americane prin mesajul "buy American".Insa retorica locatarului de la Casa Alba nu se aplica si steagurilor produse la uzina chineza."In fiecare luna, putem vinde cu usurinta peste 10.000 de banderole desinate campaniei electorale a lui Donald Trump din 2020", spune Yao Dan, cel care a infiintat aceasta companie de familie in 2014.Compania produce mii de drapele in fiecare zi pentru "practic toate tarile, in principal pentru export", inclusiv in SUA, a explicat sora fondatorului, Yao Yuanyuan, care conduce uzina.Aceasta a precizat ca, in avanpremiera campaniei prezidentiale americane din 2016, uzina a produs aproape trei luni in exclusivitate numai steaguri pentru campania lui Donald Trump.Iar actualul razboi comercial nu are are niciun impact notabil asupra afacerilor in conditiile in care steagurile care au legatura cu SUA raman printre cele mai bine vandute produse, sustine Yao Yuanyuan."Cererea este in crestere. Piata nu este inca saturata. Speram sa ne crestem productia si sa extindem uzina. Speram ca ne dublam marimea uzinei in urmatorii trei ani", a mai spus Yao Yuanyuan.Succesul companiei care produce steaguri este o veste buna pentru muncitorii din zona, in principal mame sau femei care altfel ar fi trebuit sa plece in alta parte in cautarea unui loc de munca.In prezent ele pot lucra intr-un regim de lucru flexibil si sa castige 3.000 de yuani (380 de euro) pe luna, un salariu decent in aceasta regiune.