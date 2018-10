Razboiul comercial cu SUA incepe sa afecteze China: cresterea economica a ajuns la nivelul crizei din 2009

In perioada iulie - septembrie 2018, PIB-ul Chinei a urcat cu 6,5%%, fata de un avans de 6,7% in trimestrul doi din 2018, a anuntat vineri Biroul National de Statistica. Analistii intervievati de Reuters se asteptau la o expansiune de 6,6% in trimestrul trei din 2018.In primele noua luni din acest an, a doua economie a lumii a inregistrat o crestere de 6,7%, peste tinta Guvernului de 6,5%. China si-a mentinut "o tendinta de dezvoltare progresiva, stabila si solida" in perioada ianuarie - septembrie 2018. In acelasi timp, trebuie de asemenea sa observam ca au sporit semnificativ dificultatile pe plan extern si presiunile asupra economiei", a afirmat un purtator de cuvant al Biroului National de Statistica."Influenta indirecta asupra evolutiei activelor, increderii pietei si in multe alte domenii este deja vizibila", a avertizat Liu Yuanchun, profesor de economie la Universitatea Renmin.La randul sau, Kota Hirayama, economist la SMBC Nikko Securities in Tokyo, sustine ca: "Tendinta de incetinire se accentueaza, in pofida eforturilor autoritatilor chineze de a incuraja investitiile pe plan intern pentru a sprijini economia. Ne asteptam ca efectele negative ale tensiunilor comerciale sa apara mai clar din ianuarie 2019".Incetinirea din trimestrul trei vine dupa ce, in septembrie, s-a inregistrat cea mai slaba productie industriala din februarie 2016, producatorii auto reducandu-si productia in urma incetinirii semnificative a vanzarilor.In ritm trimestrial, PIB-ul Chinei a incetinit la 1,6% in trimestrul trei din 2018, de la 1,7% in precedentele trei luni, in linie cu estimarile. Initial, Biroul National de Statistica anuntase un avans al economiei de 1,8% in trimestrul doi din 2018, apoi datele au fost revizuite la 1,7%.Tensiunile comerciale globale au escaladat in ultimele luni, SUA impunand tarife vamale pentru importurile de aluminiu si otel, precum si tarife vamale pentru importuri de produse din China in valoare de 250 miliarde de dolari.In replica, China si Uniunea Europeana au impus tarife similare pentru o serie de produse americane.