Razboiul comercial s-a incheiat: SUA si China au ajuns la un acord

"A existat un consens privind luarea de masuri pentru reducerea in mod semnificativ a deficitului Statelor Unite in schimbul de marfuri cu China", releva ambele parti, care au avut discutii saptamana trecuta la Washington, scrie AFP.Casa Alba solicita o reducere de 200 de miliarde de dolari a deficitului american in relatia comerciala cu gigantul asiatic. Anul trecut, Statele Unite au inregistrat un deficit de 375 de miliarde cu Beijingul."Pentru a raspunde cererii crescande de consum din China si necesitatii unei dezvoltari economice de inalta calitate, China va spori considerabil achizitiile de bunuri si servicii din Statele Unite. Aceasta va sustine cresterea si ocuparea fortei de munca din SUA", adauga textul difuzat de Casa Alba.Negociatorii americani si chinezi au convenit de asemenea asupra "unei cresteri importante" a exporturilor americane in sectorul agricol si in cel al energiei."Statele Unite vor trimite o echipa in China pentru a lucra la detaliile" unui acord, se arata in comunicat, sugerand ca delegatia chineza, sosita la inceputul saptamanii, a parasit Washingtonul.Cele doua state, foarte legate pe plan comercial si financiar, au inceput in urma cu cateva saptamani negocieri delicate pentru a gasi o rezolvare la conflictul lor comercial, dupa luni de tensiune, masuri si amenintari cu represalii de ambele parti, aminteste AFP.O delegatie la nivel inalt, condusa de secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, s-a deplasat la Beijing acum doua saptamani. Mai apoi, o delegatie chineza, condusa de vicepremierul Liu He, un apropiat al presedintelui chinez, a continuat in aceasta saptamana negocierile, derulate de aceasta data la Washington.