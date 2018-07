Razboiul taxelor vamale: Ce produse americane se vor scumpi in China

Dupa impunerea, vineri, de catre SUA a unor tarife vamale punitive pentru importuri chineze in valoare de 34 miliarde de dolari, Beijingul a replicat imediat prin masuri similare, transmite AFP.Potrivit unei liste publicate inainte de debutul ostilitatilor de Ministerul chinez al Comertului, mai multe produse americane precum soia, automobilele sau sorgul sunt vizate de Beijing.Insa exista si produse mai surprinzatoare care vor intra mai greu pe piata chineza pentru a ajunge la cei 1,4 miliarde de consumatori chinezi.Picioarele si capetele de porc, refuzate de majoritatea americanilor, se vand foarte bine in China, anul trecut generand o suma de 251 milioane de dolari."Calitatea picioarelor de porc din SUA este corecta. Insa in primul rand pretul este unul competitiv", explica domnul Zhu, un importator care lucreaza pentru Dongguan Qianteng. Potrivit acestuia, compania analizeaza surse alternative de import insa elementul determinant va fi pretul.Fisticul, un produs vedeta al statului California, este prezent si el pe lista nucilor si fructelor 'made in USA' vizate de Beijing. China consuma aproape jumatate din fisticul exportat de SUA, potrivit firmei de consultanta Panjiva. In total, exporturi in valoare de 175 milioane de dolari de fistic si alte nuci americane sunt vizate."Chinezii sunt cumparatori importanti pentru aproape toate produsele pe care le vindem. Daca consumatorii chinezi nu sunt dispusi sa acopere diferenta in termeni de pret, pierderile vor fi substantiale", a explicat pentru un post de radio american Ryan Jacobsen, directorul executiv al unei Asociatii agricole din California.Gelatinoase, cu multe oase si putina carne, picioarele de pui nu au prea multi amatori in SUA. Insa in loc sa le arunce la gunoi, producatorii americani le exporta spre China, unde sunt foarte apreciate. "Picioarele de pui si organele de porc nu gasesc cumparatori decat pe un numar foarte limitat de piete", subliniaza Christopher Rogers, analist la Panjiva. Noile taxe chineze "vor duce la diminuarea veniturilor pentru agricultorii americani", apreciaza Rogers.Un alt produs este somonul. Anul trecut exporturile de somon american in China au crescut cu 176% pana la 171 milioane de dolari.De asemenea, in fiecare luna, in medie, cinci nave incarcate cu 120 de tone de whisky Jack Daniel's pleaca din SUA cu destinatia China, potrivit Panjiva. De la Beijing si pana la Shanghai, clientii barurilor si localurilor la moda consuma in principal whisky american. Un importator din Shanghai, Gotham East, a incercat, fara succes, sa treaca prin vama o nava inaintea datei fatidice de 6 iulie. "Am acumulat unele intarzieri", a declarat unul din responsabilii firmei.SUA au anuntat vineri ca au inceput sa aplice tarife vamale pentru importuri chineze in valoare de 34 miliarde de dolari. In replica, China a inceput sa impuna la randul sau tarife vamale pentru importurile americane. Agentia de presa Xinhua precizeaza ca tarifele impuse de China pentru importurile americane sunt de 25%, similar cu cele impuse de Washington pentru produsele chineze.