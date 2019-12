Sfarsitul razboiului comercial? China reduce taxele pentru peste 850 de produse de import, incepand din 1 ianuarie

Printre produsele care vor beneficia de aceasta masura se numara carnea de porc congelata, componente de inalta tehnologie, precum echipamentele de testare a semiconductorilor si cipurile de memorie, si medicamente pentru diabet si astm."Ajustarile vor fi facute pentru a impulsiona importurile, a promova dezvoltarea coordonata a comertului si a avansa in dezvoltarea de inalta calitate a constructiei in comun a initiativei 'Centura si drumul' (macroproiectul international chinez de constructie a infrastructurilor)", a explicat Comisia de Taxe a Consiliului de Stat din China, intr-un document obtinut de Xinhua.Potrivit sursei citate, aceasta reducere a taxelor se va aplica si pentru avocado congelat si suc de portocale, precum si altor produse, "intr-un efort de a creste, moderat, importurile de bunuri de consum zilnic, care sunt relativ putine in tara sau care au caracteristici straine"."China va aplica o taxa zero pentru importurile de produse farmaceutice care contin alcaloizi pentru tratamentul astmului, precum si de materii prime pentru producerea de noi medicamente pentru diabet", se mentioneaza in text.In cazul altor produse nu se precizeaza noile taxe, desi documentul subliniaza ca vor fi mai mici fata de cele care se aplica produselor partenerilor comerciali cu statut de "natiune favorizata".Acest anunt vine la zece zile dupa ce Washington si Beijing au ajuns la o prima faza a acordului pentru rezolvarea razboiului comercial cu care se confrunta cele doua puteri. Insa, in text nu apare nicio referire la Statele Unite.Reducerea pretului pentru importurile de carne de porc, unul dintre produsele de baza ale alimentatiei chinezilor, are loc intr-un moment in care efectivele de porcine au fost decimate de epidemia de pesta porcina africana, depistata in august 2018.Totodata, mai precizeaza documentul, in 2020 "China va continua sa aplice taxe favorabile pentru bunuri provenite din tarile mai putin dezvoltate care au stabilit relatii diplomatice" cu tara asiatica. Este vorba despre tarile mici centroamericane si din Pacific, care, recent, si-au schimbat relatiile diplomatice pe care le aveau cu Taiwan pentru altele noi cu China, intr-o manevra ce cauta sa izoleze international Taipei, considerat de Beijing o provincie rebela care trebuie sa se intoarca la suveranitate.In plus, sursa a indicat ca in viitor vor fi operate noi diminuari de taxe pentru produse din Chile, Peru, Costa Rica, Islanda, Pakistan sau Australia, printre alte tari, in virtutea acordurilor de liber comert semnate.Dupa ce, la inceputul anului trecut, SUA au declansat un razboi comercial cu China, avand ca motive, printre altele, dezechilibrul balantei comerciale, furtul de proprietate intelectuala si transferul fortat de tehnologie, relatiile dintre cele doua mari economii alte Planetei s-au deteriorat rapid.Confruntarile dintre Washington si Beijing nu se limiteaza la partea comerciala, ci vizeaza si o lupta tehnologica si prezenta sau influenta in arena internationala.In plus, tensiunile comerciale dintre cele doua mari puteri economice merg dincolo de relatiile bilaterale si au profunde consecinte mondiale.In ultimele sale previziuni economice, publicate in octombrie, Fondul Monetar International a redus proiectiile de crestere la 3% in acest an, cu doua zecimi mai putin fata de cat estima in iulie, din cauza indoielilor privind posibila solutionare a acestei dispute.