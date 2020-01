SUA si China au semnat "Faza 1" a acordului comercial

"Mai mare de atat nu poate fi. Mentinerea acestor doua natiuni gigantice si puternice in armonie este atat de important pentru lume. Lumea ne urmareste astazi", a spus Trump, inainte ca cei doi oficiali de rang inalt sa semneze acordul, in cadrul unei ceremonii care a durat 75 de minute.Acordul ar urma sa intre in vigoare luna viitoare.China s-a angajat sa achizitioneze bunuri americane in valoare de circa 200 de miliarde de dolari intr-o perioada de doi ani, inclusiv produse agricole in valoare de zeci de miliarde de dolari.Acordul semnat contine si un mecanism de monitorizare a aplicarii. Trump a afirmat ca daca va fi semnata si "Faza a 2-a" a acordului, taxele vamale impuse Chinei vor fi diminuate."Astazi facem un pas foarte important care nu a mai fost facut pana acum impreuna cu China spre un viitor comert corect si reciproc semnand Faza 1 a acordului comercial istoric. Impreuna, indreptam greselile trecutului", a afirmat liderul de la Casa Alba."Este bine pentru China, SUA si lumea intreaga", a spus la randul sau vicepremierul chinez Liu He.