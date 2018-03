Trump nu scuteste China de noile taxe. In replica, Beijing-ul ameninta ca va lupta pana la sfarsit

Washingtonul acuza China de furt de proprietate intelectuala, iar Trump va cere Trezoreriei SUA sa propuna masuri prin care sa fie restrictionate investitiile chineze in SUA.De asemenea, SUA vor demara o actiune la Organizatia Mondiala a Comertului pentru a solutiona problema practicilor discriminatorii ale Chinei, transmite Reuters.In decretul prezidential semnat joi de Trump, este inclusa o perioada de consultari de 30 de zile, care incepe dupa publicarea listei de produse din China care vor fi supuse taxelor vamale.Amanarea ar oferi timp pentru negocieri cu Beijingul pentru rezolvarea problemelor comerciale legate de investigatia demarata in august de autoritatile de la Washington legata de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, in baza sectiunii 301 a Legii comertului din 1974.China inregistreaza un excedent comercial de 375 miliarde de dolari pe relatia cu SUA, iar administratia Trump face presiuni pentru reducerea excedentului.Washingtonul este ingrijorat din cauza sistemului "intreprinderilor mixte" (joint-ventures) impus de Beijing firmelor americane; in schimbul accesului la piata chineza, aceste firme ar fi obligate sa transmita partenerilor locali o parte din cunostintele lor tehnologice."China nu doreste un razboi comercial, dar nu se teme sa se angajeze in unul. China spera ca SUA se vor retrage de pe marginea prapastiei, vor lua decizii prudente si vor evita escaladarea tensiunilor dintre cele doua tari", se arata intr-un comunicat al Ministerului Comertului de la Beijing.China si-a aratat disponibilitatea de a recurge la represalii si a anuntat ca ar putea impune taxe suplimentare de pana la trei miliarde de dolari la importurile din SUA, inclusiv fructe proaspete, vin si alune, ca raspuns la mult-criticatele tarife la importurile de otel si aluminiu.In data de 8 martie, seful statului american a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, exceptand Canada si Mexic. Taxele urmeaza sa intre in vigoare in data de 23 martie.Pietele financiare sunt afectate vineri de temerile privind un razboi comercial intre cele mai mari economii globale, investitorii fiind ingrijorati de escaladarea tensiunilor dintre Beijing si Washington si a consecintelor asupra economiei mondiale.Indicele MSCI, care monitorizeaza pietele din regiunea Asia-Pacific, cu exceptia Japoniei, inregistra vineri un declin de 2,4%, indicele Hang Seng al Bursei din Hong Kong inregistra un recul de 2,91%, in timp ce indicii Shanghai Composite si CSI 300 din China au scazut cu 3,3% si, respectiv, 3,21%.Firmele din domeniul tehnologiei, posibilele tinte ale tarifelor anuntate de SUA, inregistrau cel mai semnificativ declin la bursele din China si Hong Kong.Un sub-indice al firmelor din domeniul IT din China a scazut cu 4,8% vineri, in timp ce companiile IT din Hong Kong, inclusiv''Pe termen scurt, increderea investitorilor ar putea fi afectata din cauza tensiunilor comerciale dintre SUA si China, desi impactul asupra fundamentelor economiei chineze ar putea fi limitat'', a apreciat Yan Kaiwen, analist la China Fortune Securities.