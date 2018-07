Un loc de parcare in Hong Kong s-a vandut pentru 765.000 de dolari

"Este o nebunie", spune Darrin Woo, un colectionar de automobile clasice care a decis sa-si mute in California o limuzina Mercedes-Benz 600 Pullman din 1968 si un Fiat Abarth din 1957 pentru a face economii la parcare."In niciun caz nu voi cumpara un loc de parcare. Cu banii astia pot cumpara cinci masini", spune Darrin Woo, transmite Bloomberg.Un loc de parcare obisnuit se vinde in prezent pentru 2,25 milioane dolari Hong Kong, o crestere de peste sase ori comparativ cu 2006.In aceste conditii piata rezidentiala din Hong Kong, cea mai putin accesibila din lume, pare una relativ calma. In aceeasi perioada pretul caselor a crescut doar de 3,4 ori.Potrivit analistilor o parte din vina o poarta si dezvoltatorii imobiliari din Hong Kong. Acestia fac mai multi bani din constructia de apartamente decat de garaje, astfel incat raportul dintre locuinte si locuri de parcare a scazut, sustine Denis Ma, analist la firma de consultanta Jones Lang LaSalle Inc.Potrivit unui raport al Departamentului de Transport din Hong Kong, numarul locurilor de parcare a crescut cu doar 9,5% pana la 743.000 de unitati din 2006 si pana in 2016, in timp ce numarul de automobile private a crescute cu 49% pana la 536,025 unitati.Locuitorii din Hong Kong sunt obisnuiti cu preturile mari. Orasul a detinut timp de opt ani la rand pozitia de neinvidiat de a fi cea mai putin accesibila piata imobiliara din lume.Rezidentii din Hong Kong sunt renumiti pentru ca aloca bani pentru investitii neobisnuite precum licente de taxi sau masinute de golf care se vanda cu preturi de pana la 255.000 de dolari.Speculatorii exacerbeaza problema. Locurile de parcare au devenit o alternativa atractiva la piata rezidentiala in ultimii ani, in special dupa ce Guvernul a impus taxe suplimentare si praguri la creditele ipotecare pentru a frana cresterea preturilor la locuinte.Un loc de parcare cu un pret de 2,25 milioane dolari Hong Kong presupune o taxa de 3% comparativ cu taxele de pana la 30% pentru achizitionarea unei case.In plus, exista o taxa suplimentara de 15% in cazul in care o locuinta este revanduta in decurs de un an de la data cumpararii, taxa care nu se aplica si locurilor de parcare."Locurile de parcare ofera o oportunitate de investitii pe termen scurt pe care proprietatile rezidentiale nu o pot oferi", subliniaza Patrick Wong, analist la Bloomberg Intelligence din Hong Kong.Proprietarii de automobile din Londra si New York se confrunta si ei cu probleme similare. In Manhattan, locurile de parcare intr-un complex rezidential de lux au fost scoase la vanzare pentru un milion de dolari, potrivit New York Times.