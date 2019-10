Un milion de dolari pentru un loc de parcare in Hong Kong

Suma de 7,6 milioane dolari Hong Kong (970.000 de dolari SUA) platita de Johnny Cheung Shun-yee pentru un loc de parcare reprezinta cea mai mare suma platita vreodata pentru a parca un automobil in Hong Kong si posibil oriunde in lume.Comparativ, 970.000 de dolari reprezinta de 30 de ori salariul mediu anual in Hong Kong sau pretul unui apartament de doua camere in cartierul de lux Chelsea din Londra sau in zona Manhattan din New York.Locul de parcare este amplasat in cladirea de birouri The Centre, al cincilea zgarie nori din Hong Kong, care in luna octombrie 2017 a devenit cea mai scumpa cladire de birouri din lume dupa ce a fost vanduta pentru mai mult de cinci miliarde de dolari."Multi dintre proprietarii The Center lucreaza in finante sau alte sectoare cu crestere puternica. Pentru acesti magnati nu este un pret foarte mare comparativ cu valoarea spatiilor de birouri pe care le detin", spune Stanley Poon, director general la Centaline Commercial.Cu toate acestea, suma fabuloasa platita pentru un loc de parcare scoate in evidenta inegalitatea profunda a veniturilor care exista in Hong Kong, unde un locuitor din cinci traieste sub pragul saraciei, ceea ce a contribuit la alimentarea protestelor.In anul 2016, indicatorul Gini, care masoara inegalitatea veniturilor disponibile, era in cazul Hong Kong-ului la cel mai ridicat nivel din ultimii 45 de ani.