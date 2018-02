Copenhaga, orasul unde bicicleta este rege: Daca ar trece la autoturisme, traficul s-ar bloca de tot

"Daca vrei sa creezi un oras prietenos cu biciclistii, trebuie sa fii sigur ca este sigur sa utilizezi bicicleta. In Copenhaga, copiii invata sa pedaleze odata cu inceperea scolii, apoi merg cu bicicleta impreuna cu parintii si, pe masura ce cresc, continua sa foloseasca bicicleta", a declarat primarul din Copenhaga, Frank Jensen, pentru CNBC.Potrivit acestuia, 62% dintre rezidentii capitalei Danemarcei utilizeaza bicicleta pentru transportul zilnic. Autoritatile au facut eforturi pentru a construi piste care pot fi utilizate in siguranta de biciclisti."In prezent, 41% din totalul calatoriilor spre munca sau studii sunt facute cu bicicleta in Copenhaga", a declarat Marie Kastrup, care supervizeaza programul destinat promovarii utilizarii bicicletelor in Copenhaga, precizand ca locuitorii acestui oras au de cinci ori mai multe biciclete decat autoturisme si aproximativ 375 de kilometri de piste pentru biciclete.Obiectivul autoritatilor din Copenhaga este ca in anul 2025 orasul sa fie neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon, astfel ca nu este o surpriza faptul ca bicicletele joaca un rol important in acest plan.Insa, beneficiile utilizarii bicicletelor in locul autoturismelor nu se limiteaza doar asupra mediului, subliniaza Kastrup."Comparativ cu alte orase similare din Europa si lumea Occidentala, Copenhaga are un nivel relativ redus de congestie a traficului. Am calculat ca daca 15-20% dintre cei care utilizeaza in prezent bicicleta ar trece la autoturisme, pe mai multe strazi traficul s-ar bloca de tot", a spus Marie Kastrup.