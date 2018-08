Danemarca aloca aproape o suta de milioane de euro pentru un 'Brexit dur'

"Avem o rezerva de 700 de milioane de coroane pentru a preintampina problemele ce pot surveni in cazul in care Brexitul se va solda fara un acord sau in cazul in care Marea Britanie nu isi va respecta obligatiile pe care le are", a declarat ministrul danez al finantelor Kristian Jensen, fara a preciza modul in care ar putea fi folositi acesti bani."Vor fi folositi cand vom sti consecintele negocierilor pentru Brexit", a mai spus Jensen.Londra si Bruxellesul trebuie sa ajunga la un acord pana la summitul european din octombrie pentru a putea organiza retragerea Londrei din UE, prevazuta pentru 29 mai 2019, dar negocierile bat pasul pe loc, provocand temeri in legatura cu absenta unui acord.