Danemarca plafoneaza dobanzile la creditele de consum dupa ce unii furnizori au perceput si dobanzi de 800%

Guvernul de la Copenhaga si o larga coalitie de partide in Parlament au cazut de acord sa impuna un plafon de 35%, a anuntat ministrul pentru Industrie si Afaceri, Simon Kollerup. Masura este una tintita pe produsele financiare catalogate drept "credite rapide".Plafonarea reflecta inmultirea semnalelor de alarma cu privire la aceste credite rapide, care au devenit mai populare dupa ce institutiile traditionale de credit au inasprit accesul la creditare. Autoritatea de supraveghere financiara din Danemarca a reamintit joi tuturor institutiilor de credit ca nu ar trebui sa acorde imprumuturi debitorilor care nu isi permit sa le ramburseze si de asemenea sa isi revizuiasca procedurile prin care stabilesc solvabilitatea debitorilor."Avem acum o problema serioasa cu aceste credite rapide, care blocheaza in special tineri si cetateni vulnerabili cu datorii care nu pot fi gestionate", a spus Simon Kollerup.Prin aceasta masura Danemarca se alatura altor state scandinave care au decis sa puna presiuni asupra companiilor care percep dobanzi mari, pe fondul cresterii ingrijorarilor cu privire la gradul excesiv de indatorare al gospodariilor. La inceputul acestui an, Finlanda a redus plafonul dobanzilor iar Norvegia a impus o limita cu privire la raportul dintre datorie si venituri disponibile.